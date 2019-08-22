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  22 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанские спасатели возобновили поиски пропавших альпинистов на Тянь-Шане

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанские спасатели возобновили поиски пропавших в горах в Кыргызстане алматинских альпинистов, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

- Сегодня в 08.40 борт Ми-171 Казавиаспаса КЧС МВД РК вылетел из альпинистского лагеря "Каркара" Алматинской области в Кыргызскую Республику на пик "Победы" для проведения поисковых работ с воздуха с применением тепловизоров. В горах наблюдается ясная погода, - сказано в сообщении.

Хроника от компании Ак-Сай Тревел:

4 августа, 2019: Тройка казахских альпинистов начали свою экспедицию на самый суровый семитысячник – пик Победа.

Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев – альпинисты с большим опытом (более 10 лет), и опытом восхождений на семитысячники.

15 августа, 2019: Ребята сообщили, что Александр Чечулин заболел, и поэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. При спуске они попадают в лавину, где теряют часть снаряжения.

16 августа, 2019: День, когда группа в последний раз выходила на связь, тогда они и сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых. Его тело осталось на высоте 6900 м., Андрей и Мурат продолжили спуск вниз. Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять не менее 4 дней.

18 августа, 2019: Как только установилась погода, наш вертолёт совершил облет пика Победы, но следов Казахстанской группы обнаружено не было.

19 августа, 2019: На Южный Иныльчек прибыл борт МЧС Казахстана вместе со спасательной группой

20 августа, 2019: Прибыл военный борт Республики Казахстан, во главе с альпинистами – Василием Пивцовым и Максутом Джумаевым.

21 августа, 2019: полет был невозможен из-за плохих погодных условий.

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