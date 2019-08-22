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  22 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев принял заместителя государственного секретаря США Дэвида Хэйла

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла, прибывшего в Нур-Султан для участия во встрече высокого уровня в формате «С5+1». Данный формат является многосторонним механизмом взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США в сферах экономики, экологии и безопасности, передает Акорда.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам расширения стратегического партнерства между Казахстаном и США, противодействия терроризму, а также социально-экономического восстановления Афганистана.

Президент Казахстана выразил благодарность американской стороне за возможность подписания Соглашения о прямой телефонной связи между главами двух государств.

Касым-Жомарт Токаев и Дэвид Хэйл отметили эффективную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента США Дональда Трампа в январе 2018 года в Вашингтоне.

В свою очередь американский дипломат приветствовал политические преобразования в Казахстане. Он отметил актуальность поставленных Главой государства целей и задач по социально-экономическому развитию и демократизации в стране, выразив готовность поддержать их реализацию.

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