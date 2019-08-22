Президент Узбекистана посетил Тахиаташскую ТЭС

CA-NEWS (UZ) - На Тахиаташской тепловой электростанции строятся две парогазовые установки мощностью 230-280 МВт каждая. В ходе поездки в Каракалпакстан президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проводимой работой в рамках данного инвестиционного проекта, сообщила 21 августа пресс-служба главы государства.



"Мы поставили перед собой высокие цели развития отечественной промышленности, привлекаем к этому прямые иностранные инвестиции. Прежде всего необходима прочная инфраструктура. Данный проект очень важен для улучшения энергоснабжения Каракалпакстана и Хорезма, бесперебойной поставки электричества населению, особенно в осенне-зимний период", - сказал Мирзиёев.

Общая стоимость тахиаташского проекта - $678,2 миллиона. Введение двух парогазовых установок позволит увеличить совокупную мощность электростанции с 730 до 1003 МВт, экономить в год 488,6 миллиона кубометров природного газа, снизить годовой расход воды на 293 миллиона кубометров, а также создать около 100 рабочих мест.

Планируется, что первая установка будет введена в строй в ноябре текущего года, а вторая - в январе 2020 года.

Проект реализуется совместно с южнокорейскими компаниями “Hyundai Engineering Co. Ltd.” и “Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd”. Глава государства побеседовал с их представителями, - отметили в пресс-службе.