В Нур-Султане прошла встреча «С5+1» с участием министров иностранных дел Центральной Азии и замгоссекретаря США

CA-NEWS (KZ) - В министерстве иностранных дел Казахстана 21 августа состоялась встреча высокого уровня «С5+1» с участием глав МИД Центральной Азии и замгоссекретаря США Девидом Хейлом.

На прошедшей встрече «С5+1» были обсуждены возможности дальнейшего расширения торговых связей, привлечения инвестиций и реализации многосторонних экономических проектов в регионе. Стороны выразили большую заинтересованность в совместном развитии инфраструктуры и транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии.

В сфере безопасности участники встречи предметно рассмотрели широкий комплекс вызовов и угроз, решение которых требует регионального подхода. В том числе это вопросы оказания содействия восстановлению Афганистану, а также обмен опытом по репатриации и реабилитации граждан, вернувшихся из зоны боевых действий в Сирии и Ираке.

Формат «С5+1» представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США. Основными темами диалога выступают вопросы экономического развития, регионального сотрудничества и безопасности. Первое заседание с участием руководителей внешнеполитических ведомств шести стран было проведено 1 ноября 2015 года в г.Самарканде.

На встрече приняли участие министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов, заместителя председатель кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана Чингиза Айдарбекова, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Узбекистана Абдулазиза Камилова и заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.