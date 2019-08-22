Эмомали Рахмон встретился с генсекретарем ОЭС

CA-NEWS (TJ) - 1 августа президент Таджикистана Эмомали Рахмон в городе Гулистон Согдийской области принял Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпура, сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективу отношений сотрудничества Правительства Республики Таджикистан и Организации экономического сотрудничества.

Рахмон выразил удовлетворение сегодняшним уровнем сотрудничества в сферах торговли, транзитно-транспортных перевозок, а также укреплением культурно-гуманитарных связей.

Было подчеркнуто, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества в сферах торговли, инвестирования, энергетики, транспорта, коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и туризма со странами-членами Организации экономического сотрудничества.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием регионального туризма, установлением мира и стабильности в соседнем Афганистане, социально-экономическим развитием этой страны, и другие интересующие темы.