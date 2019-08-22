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  22 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Великом Новгороде погиб нелегально чинивший крышу житель Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  21 августа в Великом Новгороде около 16 часов разбился насмерть мужчина, который упал с крыши, передает 53news.

По предварительной информации, житель Таджикистана чинил крышу четырехэтажного здания. Мужчину попросили помочь, и он занялся ремонтом, хотя он не имел документов и страховки от несчастного случая. В настоящее время следственные органы СУ СК РФ по Новгородской области устанавливают причину смерти, так как падение могла вызвать и скользкая от дождя крыша, либо потеря сознания или сердечный приступ.

По словам заместителя директора Регионального фонда капремонта Сергея Морозова, организация проверит обстоятельства ЧП.

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