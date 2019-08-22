В Ташкенте пройдёт встреча глав правительств ШОС

CA-NEWS (UZ) - Главы правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведут встречу 31 октября - 1 ноября в Ташкенте. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на замглаву МИД РФ Игоря Моргулова.

"Совет национальных координаторов - это важнейшее звено в механизме шосовского сотрудничества, которое обеспечивает реализацию принимаемых в рамках организации решений на высшем и высоком уровнях. На данном этапе ваша [совета] основная задача - обеспечение содержательного наполнения встречи глав правительств государств - членов ШОС 31 октября - 1 ноября в Ташкенте, а также запуск подготовки саммита нашей организации в июле в Санкт-Петербурге, - сказал он. - Уверен, что вы достойно с ней справитесь".

Моргулов добавил, что до конца года планируется также провести консультации по международным вопросам деятельности ШОС на уровне заместителей министров иностранных дел.

"Следует подумать об определении оптимального алгоритма взаимодействия с наблюдателями и партнерами ШОС по диалогу, - отметил высокопоставленный дипломат. - И, естественно, назрел предметный комплексный разговор по тематике расширения ШОС. Готовы обстоятельно обсудить эти вопросы в ходе очередных консультаций по международной проблематике на уровне заместителей министров иностранных дел, которые мы намерены провести до конца текущего года в Москве".