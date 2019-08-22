Почему монголы не стали завоевывать Европу? - New Scientist

CA-NEWS (MNG) - Историков давно интересует, почему в 1242 году, после целого ряда крупных побед, монгольская армия неожиданно отступила из Центральной Европы.

Некоторые историки считают, что завоевателей заставили вернуться из похода политические неурядицы, некоторые полагают, что все дело в мощи укрепленных городов, находившихся на территории современных Венгрии и Хорватии. Однако, как предположили авторы нового исследования на основании анализа годичных колец и исторических документов, возможно, Европу спасла ее собственная плохая погода, говорится в статье New Scientist, перевод которой подготовило ИноСМИ.

Лошади монгольской конницы питались травой Евразийской степи, рассказывает сотрудник Принстонского университета Никола ди Козмо (Nicola Di Cosmo), один из авторов исследования. Теплый климат начала 1200-х годов обеспечил им изобилие корма, что, в свою очередь, помогло монголам включить в свои владения Русь, объясняет он.

В 1241 году армия монголов достигла в Венгрии западных пределов равнин. Монголы, возглавляемые внуком Чингисхана Бату, разгромили на открытом, плоском ландшафте, отлично подходившем для монгольской тактики маневренной войны, польские и венгерские войска.

«Эта среда была им знакома, — говорит ди Козмо. — Однако они не знали, как сильно затапливается именно этот регион».

Огромное болото

В Венгрии — высокий по сравнению с другими частями степи уровень грунтовых вод, поэтому ее легко затапливает.

Анализируя древесные годичные кольца в регионе, ди Косзмо и его коллеги выяснили, что в начале 1242 года зима в Венгрии была холодной и влажной. Это, по-видимому, превратило равнину в центре Венгрии в огромное болото.

Исторические документы, изученные исследователями, подтверждают эти предположения. В них, скажем, зафиксировано, что таяние снегов помешало монгольской армии напасть на венгерский замок, расположенный в болотистой местности.

Столкнувшись с нехваткой пастбищ, монголы отступили на относительно сухие возвышенности, а затем вернулись на Русь в поисках травы для коней.

Хотя климат не был единственным фактором, заставившим монголов уйти, игнорировать его влияние было бы ошибкой, отмечает ди Козмо. По его мнению, «с тем же успехом можно было бы говорить, что русская зима не подействовала на армию Наполеона».

Майкл Манн (Michael Mann) из Университета штата Пенсильвания в Юниверсити-Парке называет исследование интересным, но предупреждает, что влияние климата на исторические события не стоит преувеличивать. «Я скептически отношусь к „климатическому детерминизму“, который для некоторых авторов превратился в универсальное объяснение», — подчеркивает он. Изменения погоды, о которых говорится в работе ди Козмо и его коллег, выглядят, по словам Манна, «скромными».

Эрон Патнэм (Aaron Putnam) из Университета Мэна в Ороно возражает, что для данного исследования детерминизм не характерен, и что авторы берут в расчет все потенциальные факторы. «Их выводы кажутся мне убедительными, — утверждает он. — А предыдущие объяснения ухода монголов плохо стыкуются».

Монгольскую логистику ограничивала необходимость в удобных условиях для лошадей, объясняет Патнэм: «Они были невероятно технологически продвинуты — просто оказались в местах, где лошадям трудно выживать».

Патнэм считает, что природные источники метеорологических данных — такие, как годичные кольца, — смогут еще многое рассказать нам об истории древних и средневековых цивилизаций, которые сильно зависели от окружающей среды. «В сущности, это потрясающий архив», — говорит он.