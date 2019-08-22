Главы МИД Узбекистана и Казахстана провели встречу в Нур-Султане

- Узбекистан, политика
- 11:12, 22 августа 2019
- Просмотров: 297 English
CA-NEWS (UZ) - 21 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в рамках участия во встрече в формате «С5+1» в Нур-Султане встретился с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым.
В состоявшейся беседе министры обсудили ход практической реализации договоренностей на высшем и других уровнях, достигнутых в рамках узбекско-казахстанских контактов, обменялись мнениями о приоритетных направлениях дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества, сообщила пресс-служба МИДа.
Министры рассмотрели повестку дня и график проведения предстоящих заседаний двусторонних институтов сотрудничества.
На встрече стороны подтвердили заинтересованность в успешном проведении предстоящей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.