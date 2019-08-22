Сеул поднял вопрос о влиянии ядерной аварии 2011 года на предстоящие Олимпийские игры в Токио

- Азия и мир, общество
- 12:02, 22 августа 2019
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CA-NEWS (CA) - Олимпийский комитет Южной Кореи, как сообщается, поднял вопрос о возможном влиянии проблем, вызванных ядерной аварией на АЭС "Фукусима дай-ити" 2011 года, на предстоящие в следующем году Токийские Олимпийские и Паралимпийские игры, передает NHK
Олимпийский комитет Южной Кореи объявил в среду, что официальные лица упомянули о своей обеспокоенности на встрече в Токио во вторник, на которой участникам рассказали о ходе подготовки к Играм 2020 года.
Официальные представители особенно интересовались тем, будет ли надлежащим образом обеспечена безопасность спортсменов, которые примут участие в матчах по бейсболу и софтболу в городе Фукусима.
Они также задавали вопросы о возможности радиоактивного заражения пищи, которую будут подавать спортсменам в Олимпийской деревне.
Японский олимпийский комитет, как сообщается, рассеял эти сомнения.