Сеул поднял вопрос о влиянии ядерной аварии 2011 года на предстоящие Олимпийские игры в Токио

CA-NEWS (CA) - Олимпийский комитет Южной Кореи, как сообщается, поднял вопрос о возможном влиянии проблем, вызванных ядерной аварией на АЭС "Фукусима дай-ити" 2011 года, на предстоящие в следующем году Токийские Олимпийские и Паралимпийские игры, передает NHK

Олимпийский комитет Южной Кореи объявил в среду, что официальные лица упомянули о своей обеспокоенности на встрече в Токио во вторник, на которой участникам рассказали о ходе подготовки к Играм 2020 года.

Официальные представители особенно интересовались тем, будет ли надлежащим образом обеспечена безопасность спортсменов, которые примут участие в матчах по бейсболу и софтболу в городе Фукусима.

Они также задавали вопросы о возможности радиоактивного заражения пищи, которую будут подавать спортсменам в Олимпийской деревне.

Японский олимпийский комитет, как сообщается, рассеял эти сомнения.