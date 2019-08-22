Направление "Монголия" привлекает рекордное число тайваньских туристов

CA-NEWS (MNG) - Согласно статистике министерства окружающей среды и туризма, Монголия приняла в общей сложности 215 780 туристов в первой половине 2019 года; это на 6,48 процента или 13 132 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество тайваньских туристов в Монголию увеличилось до 2020 года (30,1 процента или 467 человек) в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается некоторых других стран: Беларусь увеличилась на 23,4 процента, Япония на 19,7 процента, Германия на 17,1 процента, Китай на 8,8 процента и Южная Корея на 6 процентов.

Хуан Куо-Юнг (Huang Kuo-Jung), представитель Тайбэя в Монголии, отметил, что монгольские туристические агентства активно рекламировали Монголию в качестве места назначения на Международной туристической выставке в Тайбэе, что напрямую способствовало росту туристов. Например, выступление монгольского хөөмиста Д. Даваасурэна с моринхууром на выставке привлекло большое внимание. Тайваньцы любят путешествовать - более 10 миллионов человек ежегодно путешествуют за границу.