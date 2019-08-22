В Рязани при очистке мазута погиб мигрант из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 20 августа на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани во время очистки резервуара для хранения мазута три человека отравились неизвестным веществом. В результате 26-летний мужчина погиб, двое 27-летних пострадали, сообщает YA62.ru.

Один погибший и пострадавшие — граждане Узбекистана. Третий мужчина пытался оказать им помощь и также получил отравление неизвестным веществом.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, он доставлен в реанимацию. Второй в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.