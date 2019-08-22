РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Рязани при очистке мазута погиб мигрант из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  20 августа на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани во время очистки резервуара для хранения мазута три человека отравились неизвестным веществом. В результате 26-летний мужчина погиб, двое 27-летних пострадали, сообщает YA62.ru.

Один погибший и пострадавшие — граждане Узбекистана. Третий мужчина пытался оказать им помощь и также получил отравление неизвестным веществом.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, он доставлен в реанимацию. Второй в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Осужденного нашли повешенным в колонии особого режима в Таразе
  • Турция предоставила автоперевозчикам Узбекистана право на обратную загрузку грузов в портах страны
  • Дочь Гульнары Каримовой назвала «политическим цирком» возбуждение новых уголовных дел против её матери
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×