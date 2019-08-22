Совместные учения со спецподразделениями Пакистана впервые проходят в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - На полигоне «Ново-Ахмирово» Регионального командования «Восток» Министерством обороны Казахстана проводится совместное тактико-специальное учение «DOSTARYM-2019» с подразделениями специального назначения Казахстана и Пакистана, сообщает пресс-служба МИД.

Учение разделено на два этапа с соответствующими задачами в каждом. Спецподразделения двух стран отработают вопросы по выявлению, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. На начальном этапе воинским контингентам необходимо организовать совместную специальную операцию, проработав вопросы слаженности и взаимодействия, а затем приступить непосредственно к разведывательно-боевым действиям.

В общей сложности от двух стран задействованы более 200 военнослужащих, порядка 30 единиц военной и специальной техники, а также армейская авиация.

Главной целью учения является повышение профессиональной компетентности военнослужащих в борьбе с терроризмом посредством обмена опытом и контртеррористической подготовки в полевых условиях, приближенных к боевым.

В рамках международного военного сотрудничества Вооруженные Силы Казахстана на постоянной основе проводят и принимают участие в совместных учениях с подразделениями Вооруженных Сил стран Центральной Азии – Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, а также России, Беларуси, Индии, Турции и других государств. В 2018 году количество международных учений с участием военнослужащих Казахстана составило более десяти.