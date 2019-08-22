Признаков живых людей не обнаружено, - руководитель спасательной операции на Тянь-Шане о пропавших альпинистах

CA-NEWS (KZ) - 14 облетов совершили казахстанские военные над пиком Победы в поисках пропавших альпинистов, сообщает пресс-служба министерства обороны.

"Поиски вели на высоте от 5100 до 6000 метров. Максимальное приближение к склону составило 70 метров. По словам руководителя поисково-спасательной операции Василия Пивцова, визуальный осмотр, а также осмотр с использованием тепловизоров результатов не дали. Никаких признаков живых людей или тел обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пешая операция нецелесообразна, так как в районе сохраняется опасность схода лавин. Это представляет большую угрозу и риск для людей, которые выйдут на маршрут.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов. В составе группы были Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин. Их поиски начались 19 августа.

Хроника от компании Ак-Сай Тревел:

4 августа, 2019: Тройка казахских альпинистов начали свою экспедицию на самый суровый семитысячник – пик Победа.

Александр Чечулин, Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев – альпинисты с большим опытом (более 10 лет), и опытом восхождений на семитысячники.

15 августа, 2019: Ребята сообщили, что Александр Чечулин заболел, и поэтому они приняли решение экстренно спускаться по маршруту Абалакова. При спуске они попадают в лавину, где теряют часть снаряжения.

16 августа, 2019: День, когда группа в последний раз выходила на связь, тогда они и сообщили о том, что Александра Чечулина больше нет в живых. Его тело осталось на высоте 6900 м., Андрей и Мурат продолжили спуск вниз. Спуск по данному маршруту, с учетом погодных условий, должен был занять не менее 4 дней.

18 августа, 2019: Как только установилась погода, вертолёт совершил облет пика Победы, но следов Казахстанской группы обнаружено не было.

19 августа, 2019: На Южный Иныльчек прибыл борт МЧС Казахстана вместе со спасательной группой

20 августа, 2019: Прибыл военный борт Республики Казахстан, во главе с альпинистами – Василием Пивцовым и Максутом Джумаевым.

21 августа, 2019: полет был невозможен из-за плохих погодных условий.

22 августа, 2019: казахстанские спасатели возобновили поиски пропавших альпинистов на Тянь-Шане.