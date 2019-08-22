Жители регионов Туркменистана все еще не могут обналичить деньги в банкоматах

- Туркменистан, общество
- 14:10, 22 августа 2019
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CA-NEWS (TM) - 19 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор главе Центробанка за перебои в работе банкоматов, заявив, что в банках имеется достаточно финансовых средства.
Несмотря на выговор, очереди перед банкоматами даже в Ашхабаде все еще есть, передают «Хроники Туркменистана».
В отдаленных регионах ситуация еще хуже.
Например, в городе Губадаг (бывший Тельманск) Дашогузского велаята (области) люди буквально ночуют у банкоматов. Каждый берет с собой в очередь душекче (туркменская подстилка, набитая ватой) и покрывало.
За операцию банкоматы выдают лишь одну купюру в 100 манат. За оставшимися деньгами нужно вновь занимать очередь.
Жители региона не могут снять свои зарплаты, пенсии, пособия на детей и пособия по инвалидности. Сельские жители до сих пор не могут получить деньги за сданные коконы и урожай пшеницы.
В очередях вместе со всеми стоят также матери с маленькими детьми, им приходится особенно тяжело.
С такими же сложностями сталкиваются жители и других этрапских (районных) центров Дашогузского велаята.
Между тем проблемы с обналичиванием денег с банковских карт снова возникли у многих туркменских студентов в Беларуси. По словам учащихся, карточки последнюю неделю работают с перебоями. При попытке снять деньги, появляется сообщение, что на счету недостаточно средств, хотя при проверке баланса, указывается, что деньги есть.
В службе поддержки Внешэкономбанка студентов уверяют, что с системой все в порядке и карточки должны работать.
Ранее учащиеся могли снимать до $20 в сутки, но не более $150-160 в месяц.