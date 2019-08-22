В Душанбе обсуждена ситуация на валютном рынке

CA-NEWS (TJ) - Вопросы предотвращения искусственных преград на внутреннем валютном рынке обсуждены на рабочем совещании с участием первого заместителя премьер-министра Таджикистана Давлатали Саида с представителями кредитных организаций республики, передает Авеста.



По данным Национального банка страны, на встрече обсуждены вопросы реализации финансово-кредитной и валютной политики, регулирования внутреннего валютного рынка, устранения человеческого фактора и предотвращения искусственных преград на внутреннем валютном рынке.

Д.Саид поручил ответственным лицам, усилить контроль и на постоянной основе осуществлять ротацию работников касс кредитных организаций с целью предотвращения спекуляций.

В своем выступлении первый заместитель НБТ Джамолиддин Нуралиев разъяснил основные причины курсовой разницы и необходимость внесения курсовой коррекции и призвал кредитные организации принимать меры для своевременного обеспечения предпринимателей иностранной валютой и устранять искусственные барьеры в реализации иностранной валюты.

На совещании было отмечено, что внедрение курсовой коррекции способствует поступлению средств, в том числе, через банковскую систему, обеспечит прозрачность операций и ограничит деятельность спекулянтов на вне банковском наличном рынке.

Напомним, что 20-го августа Нацбанк страны установил официальный курс доллара к национальной валюте на уровне 9,70 сомони.

Еще 19-го августа официальный курс доллара к сомони составлял 9,43 сомони, и за ночь курс повысился на 27 дирамов и составил 9,70 сомони к $1.

Регулятор объяснил это уравнением разницы между официальным и неофициальным курсом.

По данным Нацбанка Таджикистана, из-за большой разницы между официальным и рыночным курсом население предпочитало не обращаться в банки для обмена валюты.