С 1 сентября брачный возраст мужчин и женщин в Узбекистане уравняют

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 сентября брачный возраст для мужчин и женщин составит 18 лет. Об этом сообщило Министерство юстиции республики.

В настоящее время минимальный возраст для вступления в брак в Узбекистане составляет 18 лет для юношей и 17 лет для девушек.

Инициатива по уравнению брачного возраста для юношей и девушек была инициирована Комитетом женщин Узбекистана в ноябре 2018 года.

Комитет рекомендовал увеличить возраст вступления в брак ввиду негативных последствий ранних браков.

По последним данным Госкомстата республики, за первое полугодие текущего года в стране было зарегистрировано 104,2 тысячи браков и 16 тысяч разводов.