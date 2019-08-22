Изнасилование в «Тальго»: областной суд отменил приговор первой инстанции

CA-NEWS (KZ) - Костанайской областной суд отменил приговор первой инстанции из-за ряда нарушений и вернул дело в прокуратуру, передают Костанайские новости.



Напомним, 26 июля двум проводникам поезда 97/98 «Нур-Султан-Актобе» вынесли приговор в суде Костаная. Их обвиняли в изнасиловании пассажирки в купе поезда «Тулпар-Тальго» 26 сентября 2018 года.

Суд проходил в закрытом режиме. Общественница Дина Смаилова - «Не молчи.kz», на своей странице Facebook рассказала о произошедшем. По ее словам, молодая женщина возвращалась из Нур-Султана в Актобе, купила билеты на «Тулпар-Тальго». Изначально в ее купе сидел пассажир. Но когда женщина поужинала в ресторане и вернулась, в ее купе уже находился одетый в трико и майку проводник. Он сообщил, что отселил соседа и пил пиво. Женщина неоднократно просила проводника уйти, пока не добилась своего. После чего закрыла дверь на ключ и легла спать.

Примерно в 4 часа утра она проснулась, так как на ней лежал мужчина. В нем пассажирка узнала того самого проводника, который открыл дверь своим ключом.

-Женщину охватил ужас, началась паническая атака. Она не могла ни дышать, ни двигаться, ни кричать. Она от страха закрыла лицо руками, ожидая ударов в лицо. Проводник закончил и ушел, прикрыв дверь. Потерпевшая от полученного шока лежала не двигаясь. В это время зашел другой проводник, лег на потерпевшую и совершил те же действия. Когда он ушел, потерпевшая набралась сил и хотела закрыться, чтобы больше никто не вошел. Но проводник вернулся, потому что забыл мобильный телефон. От страха снова быть изнасилованной, потерпевшая вступила с ним в борьбу. Он нанес ей несколько ударов и ушел (…), - сказано на странице Смаиловой.

Дальше женщина вызвала полицию. Это произошло на территории Костанайской области, поэтому расследованием дела занимались местные полицейские. Судебные заседания также проходили в закрытом режиме в Костанае и Актобе

Изначально проводникам были предъявлены обвинения в изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Данная статья предусматривает наказание от 5-и до 10-и лет. Но судья Сатыбалды Оразбай объяснил, что дело переквалифицировано на статью 120 ч.1 УК РК «Изнасилование», а это уже от 3-х до 5-и лет лишения свободы.Подробнее: https://kstnews.kz/news/crime/item-52958Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%.