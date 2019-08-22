Эмомали Рахмон пришел на футбольный матч своего внука

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 августа в рамках своей рабочей поездки в Согдийскую область в городе Гулистон (бывший Кайраккум) принял участие в церемонии открытия соревнований по футболу между юношеских команд области на кубок президента Таджикистана и наблюдал, как играют молодые футболисты, в том числе его собственный внук, передает Ахбор.

Первый матч турнира между командами "Спартак” из Худжанда и "Ёвар” Б.Гафуровского района закончился с крупным счетом 6:1 в пользу "Спартака”. 5 голов за худжандскую команду забил Анушервони Рустам, внук Эмомали Рахмон и сын мэра Душанбе Рустами Эмомали. У Анушервони Рустам есть и своя конюшня и его жеребцы несколько раз побеждали в скачках на Кубок мэра Душанбе.

Пресс-служба президента Таджикистана сообщает, что Эмомали Рахмон 21 августа в городе Гулистон (бывший Кайраккум) принял участии в церемонии открытия футбольных соревнований между юношескими командами Согдийской области на Кубок президента Таджикистана. Эмомали Рахмон после церемонии остался на стадионе и наблюдал первый матч турнира между командами Спартак” из Худжанда и "Ёвар” Б.Гафуровского района. За "Спартак” выступал и собственный внук президента Анушервони Рустам – сын мэра Душанбе Рустами Эмомали.

Пресс-служба президента Таджикистана не подчеркивая родственные отношения Анушервони Рустам с Эмомали Рахмон в своем пресс-релизе включил несколько его снимков и хвалил его игру.

"Счет на первых минутах матча открыл талантливый спортсмен Анушервони Рустам. Анушервон классным мастерством точным ударом с штрафной площадки врезал мяч в сетку ворот соперника”, - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Встреча "Спартака” с "Ёваром” закончился крупной победой юных футболистов из Худжанда со счетом 6:1. "5 голов в этом матче в ворота соперника забил своими мощными и точными ударами талантливый игрок Анушервони Рустам”, - подчеркивает пресс-служба президента.

После встречи Эмомали Рахмон подарил всем юным футболистам велосипеды и кожанные мячи. В турнире, который состоится с 24 по 26 августа в стадионе санатория "Бахористон”, участвуют 5 команд – "Спартак”, "Согдиана” и "Дусти” (все – из города Худжанд) и две команды из Б.Гафуровского района – "Ёвар” и "Амири”.