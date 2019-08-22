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  22 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нигматулин принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо

CA-NEWS (KZ) -  22 августа в Мажилисе Казахстана председатель палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Собеседники обсудили вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества, в т.ч. и на межпарламентском уровне.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, благодаря руководству Казахстана и Китая двустороннее взаимодействие вышло на уровень стратегического партнерства.

В интересах народов двух стран развиваются отношениям между казахстанскими и китайскими парламентариями. Как отметил Спикер Мажилиса, практический интерес представляет опыт китайских депутатов законодательного обеспечения проводимой в Китае, прежде всего, реформы инновационного развития, а также экономических преобразований.

Нурлан Нигматулин как руководитель фракции NurOtan подчеркнул и важность активизации отношений депутатов Мажилиса-членов фракции с китайскими коллегами.

Спикер Мажилиса и Чжан Сяо обсудили вопросы участия делегации Всекитайского собрания народных представителей Китая в Четвертом совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане. Планируется, что Председатель Постоянного Комитета ВСНП Ли Чжаньшу посетит Казахстан в это время с официальным визитом.

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