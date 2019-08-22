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  22 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Андижане родственники пациента пытались поджечь врача в рабочем кабинете

CA-NEWS (UZ) -  21 августа текущего года в Андижанском областном многопрофильном медицинском центре было совершено покушение на врача со стороны родственника пациента, где он вылил бензин в кабинете врача и пытался поджечь его. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Узбекистана.

Как передали местные СМИ, сын пациентки пытался поджечь врача ортопеда, обвинив медика в том, что он неправильно прооперировал его маму. Обвиняемый, связав медика, облил его бензином.

Когда обвиняемый хотел сжечь врача, в кабинет ворвались другие медики, которые пришли, услышав крики. Медикам удалось потушить врача огнетушителем.

В результате инцидента врач получил ожоги тела. Пока неизвестно, сколько процентов тела врача пострадало в результате происшествия. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Одна из основных причин совершения нападений на медицинских работников — несколько либеральность уголовного наказания, предусмотренного за нападение на стоящего на службе общества и народа день и ночь, выполняющего свои обязанности врача. В результате, лица, наносившие непоправимый ущерб здоровью невинного медицинского работника, в некоторых случаях в практике остаются без какого либо наказания, - отметили в министерстве.

Поэтому Министерство здравоохранения просит Олий Мажлис усилить действующее законодательство с целью защиты прав врачей, а также Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и ряд правоохранительных органов применять серьезные и острые меры по предотвращению и устранению случаев угрозы и нападения граждан на врачей, в дальнейшем усилить профилактическую работу в этом направлении.

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