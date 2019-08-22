Глава МИД принял заместителя Госсекретаря США Дэвида Хейла

CA-NEWS (UZ) - 22 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, прибывшего в страну с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба МИДа, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, взаимодействия в рамках многосторонних структур, а также актуальной международной и региональной проблематике.

Подчеркнуто, что ключевым приоритетом для Узбекистана является тесное сотрудничество с США в сфере инвестиций, привлечения технологий и передового американского опыта для экономической и технологической модернизации страны.

На встрече отдельное внимание было уделено перспективам углубления конструктивных связей в культурно-гуманитарной сфере.

Стороны подтвердили свою твердую приверженность укреплению и расширению взаимовыгодных отношений между Узбекистаном и США во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Дэвид Хейл высоко оценил ход проводимых в Узбекистане всесторонних реформ и подтвердил готовность американской стороны оказать содействие в реализации совместных проектов, включая активизацию образовательных обменов.