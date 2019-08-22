Большая часть аттракционов в Узбекистане опасны для жизни - СМИ

CA-NEWS (UZ) - В ходе государственных проверок в Узбекистане были осмотрены 1845 аттракционов, среди которых более 70% не имело техпаспортов, сообщает УзА.

Глава Государственного комитета промышленной безопасности Бахтиёр Гуломов заявил, что в ходе государственных проверок развлекательных парков было проверено 1845 аттракционов. Были выявлены недостатки, опасные для жизни.

По словам Гуломова, создано 16 рабочих групп по регионам из 100 представителей местных властей. В ходе проверок у 1292 аттракционов не имеются технические паспорта, у 1258 работников не было специальных свидетельств, при этом они не имеют понятия о порядке использования техники.

Также было отмечено, что у 1106 аттракционов нет журнала ежедневного технического осмотра, у 928 – не имеется инструкций по эксплуатации и установке.

Не назначены ответственные лица

«Как показывают выявленные недостатки, большинство аттракционов в парках культуры и отдыха не отвечает требованиям эксплуатации, – цитирует агентство Бахтиёра Гуломова. — Это опасно для жизни человека. Большинство аттракционов в нашу страну привозится из-за рубежа, в частности из Китая. Аттракционы отечественного производства не полностью отвечают требованиям. В результате, возникает серьезная угроза жизни и здоровью человека. Трагедия со смертельным исходом, случившаяся в текущем году в Джизаке, произошла на аттракционе отечественного производства. Также в ходе проверок выявляются незаконно действующие аттракционы».

В целях предупреждения нежелательных случаев по предложению комитета, аттракционы, установленные в парках культуры и отдыха в период 2017-2019 годов, будут сертифицированы. Работники, закрепленные за ними, будут обучаться на специальных курсах. Аттракционы перед установкой и эксплуатацией пройдут технический осмотр и испытания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Джизаке в июне текущего года результате падения аттракциона «Летающая тарелка» погибла девушка. Сооружение было введено в эксплуатацию в марте текущего года.