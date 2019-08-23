Муфтий Узбекистана примет участие в открытии мечети Рамзана Кадырова в Чечне

CA-NEWS (UZ) - 22 августа по приглашению президента Чечни Рамзана Кадырова глава Управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов выехал для участия в церемонии открытия центральной мечети имени Рамзана Кадыров "Гордость мусульман" в Шали.

По сообщению Управления мусульман Узбекистана, в состав узбекской делегации вошли правительственные чиновники, ученые, богословы и СМИ.

Как сообщается, новая мечеть в Чечне была спроектирована узбекскими архитекторами в том стиле, в котором воздвигнуты мечети древних мусульманских столиц Средней Азии, Бухары и Самарканда.

Мечеть украшают минареты высотой 63 метра, а высота купола основного здания составляет 43 метра.

Открытие мечети, не имеющей аналогов в мире и вмещающей 20 тысяч прихожан, приурочено к 68-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.

В торжественном мероприятии примет участие более 200 гостей из 43 стран, среди которых — министры, богословы, советники президентов и другие важные личности.

Напомним, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил комплекс Хазрати Имам в Ташкенте во время своего визита в Узбекистан осенью 2017 года.