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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За один день граждане Узбекистана скупили 10 миллионов долларов
Продолжение: Центральный банк Узбекистана прокомментировал девальвацию сумаПредыстория: Банки Узбекистана начали продажу наличных долларов США

CA-NEWS (UZ) -  Коммерческие банки Узбекистана продали $9,6 млн. наличными в первый день начала свободной продажи иностранной валюты. Об этом сообщила Торгово-промышленная палата.

20 августа Центральный банк Республики Узбекистан объявил о начале продажи коммерческими банками через обменные пункты наличной иностранной валюты в рамках мер по дальнейшей либерализации валютного рынка.

В частности, на биржевых торгах 20 августа 2019 года обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384,00 сум/долл.

Как отмечалось в официальном заявлении Центрального банка, "При этом, Центральный банк продолжит внимательно следить за ситуацией на внутреннем валютном рынке и использовать рыночные механизмы для смягчения влияния внешних шоков и обеспечения сбалансированности основных макроэкономических показателей".

Ранее Центробанк сообщал, что динамика обменного курса доллара США в последние месяцы формировалась под воздействием нескольких факторов. Среди них усиление рисков в мировой экономике и обострение торговых конфликтов, снижение ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынках в виде «удорожания» экспорта и повышения привлекательности импорта и как следствие, устойчивое увеличение спроса валюты на внутреннем валютном рынке.

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