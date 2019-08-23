Население города Туркменбаши несколько дней остается без воды

CA-NEWS (TM) - Население города Туркменбаши несколько дней остается без воды. По сообщениям корреспондентов Азатлыка в регионе, водоснабжение нарушено в жилых домах в центральной части города, а также в населенных пунктах на окраине города.

"Несколько дней в Туркменбашы нет нормального водоснабжения. Проблема была всегда, практически с основания города, например в центре города и населенных пунктах на окраине города воду обычно дают в короткое время, утром в течение 15 минут около 9:30. Но сейчас нет и этого", - сообщил 22 августа корреспондент Азатлыка.

По его словам, власти города причину отсутствия воды населению не объяснили. Редакция Азатлыка пытается получить разъяснения в администрации города Туркменбаши.

Нарушение водоснабжения привело к повышению спроса на питьевую воду в бутылках и росту цен. По словам корреспондента Азатлыка, стоимость пятилитровой бутылки воды выросла с 8 до 15 манатов. (Курс ЦБ Туркменистана 3.5 маната - $1 - ред.)

"Из-за отсутствия воды в водопроводах подорожала вода в бутылках. Некоторые жители около 4-5 дней не мылись. Несмотря на это, многие рады добыть воды хотя бы для питья", - сообщает корреспондент Азатлыка.

На протяжении десятилетий вода в жилые дома в Туркменистане подается нормированно в течении нескольких часов в сутки, отключения воды носят систематический характер.