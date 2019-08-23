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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Как президент Таджикистана вместе с семьей фрукты собирал (фото)

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с семьей занялись сбором яблок и других видов фруктов в «Национальном саду Вахдат» в Согдийской области, сообщает пресс-служба главы государства.

На территории сада была организована выставка продукции местных садоводов, которую посетил президент.

Общая площадь Национального сада Вахдат составляет 631 га, где растут и плодоносят различные сорта фруктовых деревьев – урюк, персик, яблоко, черешня, а также виноград.

Ранее, 22 августа, Эмомали Рахмон посетил футбольный матч своего внука.

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