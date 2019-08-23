Как президент Таджикистана вместе с семьей фрукты собирал (фото)
- Таджикистан, общество
- 10:03, 23 августа 2019
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- Обновлено: 10:04, 23 августа 2019 КыргызчаEnglish
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с семьей занялись сбором яблок и других видов фруктов в «Национальном саду Вахдат» в Согдийской области, сообщает пресс-служба главы государства.
На территории сада была организована выставка продукции местных садоводов, которую посетил президент.
Общая площадь Национального сада Вахдат составляет 631 га, где растут и плодоносят различные сорта фруктовых деревьев – урюк, персик, яблоко, черешня, а также виноград.
Ранее, 22 августа, Эмомали Рахмон посетил футбольный матч своего внука.