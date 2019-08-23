В Сурхандарье сотни шахтеров устроили забастовку. На место прибыла комиссия из Ташкента

CA-NEWS (UZ) - Почти 200 шахтеров АО «Шаргунькумир» в Сарыасинском районе Сурхандарьинской области 14-15 августа устроили забастовку и вышли на акцию протеста, передает centralasian.org.



Почти 200 шахтеров АО «Шаргунькумир», одного из ведущих предприятий угольной отрасли Узбекистана, утром 14 августа собрались на площади вблизи шахты.

По словам одного из участников акции протеста, невыносимые условия труда и незаконные действия со стороны руководства предприятия вынудили их бросить работу и выйти на акцию протеста.

– 14 августа мы пришли на работу, переоделись, но не стали работать. Все горняки вышли на улицу и начали требовать встречи с руководством. Приехал директор Анвар Очилдиев. Между шахтерами и директором произошел конфликт, мы не смогли договориться. Затем на место прибыли около десяти сотрудников органов внутренних дел. Приехал хоким (глава администрации) района. Они пообещали, что вечером рассмотрят вопрос о снятии с должности руководителей и решат нашу проблему. Мы пришли к договоренности. В час дня все рабочие ушли домой, в тот день никто не стал работать, – говорит собеседник.

Он говорит, что вечером того дня в офисе предприятия «Шаргунькумир» состоялась встреча руководства района с недовольными шахтерами.

– Встречу провел хоким района. На встрече он говорил совсем о другом. О том, что в летний лагерь, вместо детей шахтеров, отправили детей начальников. Кроме того, он говорил, что уволил главу профсоюза, который проел деньги, выделенные на кефир. На этом все и закончилось, вопрос о начальстве предприятия на встрече не обсуждался. Это снова вызвало недовольство шахтеров, – сказал один их рабочих предприятия по добыче угля.

После того, как проблема шахтеров не была решена на встрече с главой районной администрации, участники акции протеста решили встретиться с советником президента Алишером Усмановым, который в тот день находился с рабочим визитом в Сарыасинском районе.

– Было 9 часов вечера. Сотни рабочих прошлись по улицам, чтобы встретиться с Алишером Усмановым. Мы объяснили ему всю ситуацию. Советник президента пообещал, что завтра же уволит руководство предприятия. После этого недовольные шахтеры разошлись по домам. Но и на следующий день нашу проблему никто не решил, – говорит шахтер «Шаргунькумира».

Как говорит еще один рабочий угольного предприятия, 15 августа шахтеры снова не вышли на работу и продолжили акцию протеста.

Большинство собеседников заявили, что недовольны своими мизерными зарплатами.

– Мы спускаемся на тысячи метров под землю, чтобы добыть уголь. Каждый раз, спускаясь в шахту, мы осознаем, что можем погибнуть там. За такой тяжелый труд нам платят зарплату в размере всего лишь 1 миллионо сумов (чуть больше 100 долларов). Как можно прожить на такую зарплату? Шахтеров нынче не ценят, – говорит один из шахтеров.

По словам шахтеров, они неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой обратить внимание на волнующие их проблемы, но должного результата не последовало.

Директор АО «Шаргунькумир» Анвар Очилдиев подтвердил информацию о забастовке шахтеров. В произошедшем он обвинил некоторых «кляузников», работающих на предприятии.

"Что касается заработных плат наших сотрудников, зарплата установлена в соответствии с тарифной сеткой Министерства труда, я ведь не могу платить им больше! Кроме того, размер зарплаты зависит от объема произведенной продукции. Например, если месячный план составляет четыре тонны угля, а последние шесть месяцев мы добываем всего лишь 800, 700, 600 тонн угля, то как я могу повысить им зарплату? Приехавшая из Ташкента комиссия изучила эти вопросы и пришла к заключению, что в указанных недовольными шахтерами претензиях нет абсолютно никаких оснований. Сегодня я уже проводил членов комиссии", – сказал Анвар Очилдиев.

Напомним, что постановление о передаче предприятий «Узбекуголь» и «Шаргунькумир» в состав АО «Узбекистон темир йуллари» президент Шавкат Мирзиёев подписал 8 ноября 2018 года.