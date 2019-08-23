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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Каков объем товарооборота Казахстана с Россией за 6 месяцев 2019 года

CA-NEWS (KZ) -  Россия является главным торговым партнером Казахстана. В прошлом году объем двусторонней торговли увеличился на 13%, достигнув $18,5 млрд. По итогам полугодия 2019 года товарооборот составил $8,8 млрд.

Screenshot_2019-08-23 Аскар Мамин встретился с Дмитрием Медведевым и посетил промышленные предприятия в Татарстане(3)

«Необходимо продолжить совместную работу по расширению номенклатуры поставляемых товаров и услуг, установлению прямых контактов между нашими бизнес-сообществами, а также продвижению товаров на рынки третьих стран», — сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отметив высокий потенциал поставок на российский рынок казахстанских товаров по более чем 60 позициям.

Одним из ключевых направлений казахстанско-российского сотрудничества является промышленная кооперация, передает пресс-служба правительства РК.

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Screenshot_2019-08-23 Аскар Мамин встретился с Дмитрием Медведевым и посетил промышленные предприятия в Татарстане(2)

Screenshot_2019-08-23 Аскар Мамин встретился с Дмитрием Медведевым и посетил промышленные предприятия в Татарстане(1)

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