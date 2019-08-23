РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Узбекистана принял заместителя Госсекретаря США

CA-NEWS (UZ) -  22 августа президент Шавкат Мирзиёев принял заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, прибывшего в Ташкент с визитом.

Как сообщила пресс-служба главы государства, американский дипломат, поблагодарив лидера Узбекистана за теплый прием, передал приветствия и наилучшие пожелания президента США Дональда Трампа и Государственного секретаря Майка Помпео.

По словам Дэвида Хейла, американская сторона высоко оценивает проводимые в Узбекистане преобразования в сфере государственного строительства и формирования сильного гражданского общества, а также реформы, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение прав и свобод граждан.

Выражена поддержка усилиям Узбекистана и других стран Центральной Азии по укреплению отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

Состоялся обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования в Афганистане и активного вовлечения этой страны в региональные процессы.

В ходе беседы также обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, сообщает пресс-служба.

В заключение встречи заместитель Государственного секретаря Дэвид Хейл подтвердил твердую приверженность США дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества между нашими странами.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Жители регионов Туркменистана все еще не могут обналичить деньги в банкоматах
  • В Нур-Султане прошла встреча «С5+1» с участием министров иностранных дел Центральной Азии и замгоссекретаря США
  • Президент Узбекистана посетил Тахиаташскую ТЭС
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×