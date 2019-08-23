Президент Узбекистана принял заместителя Госсекретаря США

CA-NEWS (UZ) - 22 августа президент Шавкат Мирзиёев принял заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, прибывшего в Ташкент с визитом.

Как сообщила пресс-служба главы государства, американский дипломат, поблагодарив лидера Узбекистана за теплый прием, передал приветствия и наилучшие пожелания президента США Дональда Трампа и Государственного секретаря Майка Помпео.

По словам Дэвида Хейла, американская сторона высоко оценивает проводимые в Узбекистане преобразования в сфере государственного строительства и формирования сильного гражданского общества, а также реформы, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение прав и свобод граждан.

Выражена поддержка усилиям Узбекистана и других стран Центральной Азии по укреплению отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

Состоялся обмен мнениями по вопросам мирного урегулирования в Афганистане и активного вовлечения этой страны в региональные процессы.

В ходе беседы также обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки, сообщает пресс-служба.

В заключение встречи заместитель Государственного секретаря Дэвид Хейл подтвердил твердую приверженность США дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества между нашими странами.