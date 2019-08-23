Камеры наблюдения начали устанавливать в автобусах Ташкента

- Узбекистан, общество
- 10:58, 23 августа 2019
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|Предыстория: В Ташкенте женщина с грудным ребёнком разбила дверь автобуса за отказ на просьбу остановиться в неположенном месте
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начали устанавливать на автобусы камеры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».
Видеокамеры в пилотном режиме были запущены на пяти автобусах столицы.
Видеонаблюдение позволит повысить уровень безопасности граждан в общественном транспорте, - отметили в компании.
Также основной функцией системы видеонаблюдения является повышение безопасности движения. Использование видеонаблюдения помогает в обнаружении подозрительных предметов или потенциальных террористов, пресечении порчи имущества, учете пассажиропотока для оптимизации транспортных маршрутов, решении спорных вопросов в случае аварий и выявлении виновности/невиновности водителя, в ряде других случаев.
До конца года АО «Тошшахартрансхизмат» планирует установку видеонаблюдение на все подвижные составы предприятия.
Напомним, что на днях молодая женщина с младенцем на руках устроила скандал в автобусе в Ташкенте и пинками разбила стеклянную часть двери автобуса. Причиной скандала стал отказ водителя остановить в неустановленном месте.