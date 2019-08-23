Камеры наблюдения начали устанавливать в автобусах Ташкента

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте начали устанавливать на автобусы камеры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Видеокамеры в пилотном режиме были запущены на пяти автобусах столицы.

Видеонаблюдение позволит повысить уровень безопасности граждан в общественном транспорте, - отметили в компании.

Также основной функцией системы видеонаблюдения является повышение безопасности движения. Использование видеонаблюдения помогает в обнаружении подозрительных предметов или потенциальных террористов, пресечении порчи имущества, учете пассажиропотока для оптимизации транспортных маршрутов, решении спорных вопросов в случае аварий и выявлении виновности/невиновности водителя, в ряде других случаев.

До конца года АО «Тошшахартрансхизмат» планирует установку видеонаблюдение на все подвижные составы предприятия.

Напомним, что на днях молодая женщина с младенцем на руках устроила скандал в автобусе в Ташкенте и пинками разбила стеклянную часть двери автобуса. Причиной скандала стал отказ водителя остановить в неустановленном месте.