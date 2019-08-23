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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Аскар Мамин встретился с Дмитрием Медведевым и посетил промышленные предприятия в Татарстане
Предыстория: Каков объем товарооборота Казахстана с Россией за 6 месяцев 2019 года

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин с рабочим визитом посетил Россию, сообщает пресс-служба правительства.

В Татарстане Аскар Мамин встретился с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Премьер-Министры двух стран отметили высокий уровень стратегического партнерства и союзничества, которые были заложены и развиваются Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в РФ в апреле т. г.

Межправительственные переговоры были посвящены вопросам дальнейшего наращивания торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, промышленной кооперации, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта. На встрече также были рассмотрены актуальные вопросы приграничного и интеграционного сотрудничества.

В ходе рабочего визита Премьер-Министр РК посетил флагманские промышленные предприятия Татарстана, в частности ПАО «КАМАЗ».

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В рамках Программы совместных действий РК и РФ в области производственной кооперации казахстанская компания «Агромашхолдинг KZ» и «КАМАЗ» совместно реализуют ряд проектов, в т. ч. строительство заводов по производству редукторов мостов грузовых автомобилей, спецтехники.

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Аскар Мамин также посетил нефтеперерабатывающий завод «Танеко», входящий в группу компаний «Татнефть». В столице Татарстана Глава Правительства РК побывал на Казанском вертолетном заводе и осмотрел технополис «Химград».

В Казани Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором ведущего российского международного интернет -магазина «Wildberries» Татьяной Бакальчук, в ходе которой были обсуждены планы компании по расширению бизнеса и строительству торгово-логистических центров в Казахстане.

По итогам переговоров состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и компанией «Wildberries», а также был вручен сертификат о регистрации «Wildberries» в качестве участника МФЦА.

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В рамках рабочего визита Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин вместе с главой российского правительства Дмитрием Медведевым приняли участие в Церемонии открытия чемпионата «WORLDSKILLS KAZAN 2019». В преддверии чемпионата Аскар Мамин встретился с национальной сборной Казахстана по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills и пожелал им успехов на соревнованиях.

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