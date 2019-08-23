В Душанбе обсудили вопрос признания потенциальных зон Таджикистана как «Геопарки ЮНЕСКО»

- Таджикистан, общество
- 11:09, 23 августа 2019
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CA-NEWS (TJ) - 16-17 августа 2019 года по инициативе Национальной комиссии Таджикистана по делам ЮНЕСКО и поддержке ЮНЕСКО в Национальной библиотеке Таджикистана состоялась конференция “Геопарки ЮНЕСКО: Потенциальные зоны Таджикистана как возможные номинации”, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.
Мероприятие открыл Председатель Национальной комиссии Таджикистана по делам ЮНЕСКО Шамсиддин Орумбекзода.
Основная цель конференции состояла в том, чтобы обсудить концепцию всемирных геопарков ЮНЕСКО, а также их цели и задачи.
В ходе конференции также был рассмотрен вопрос признания потенциалых зон РТ как “Геопарки ЮНЕСКО”, и состоялся конструктивный обмен мнениями между участниками конференции по всем другим вопросам касательно данного направления.