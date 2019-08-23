Исполнительный совет МВФ предложил снять возрастные ограничения для руководителя

CA-NEWS (CA) - Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) 21 августа сделал следующее заявление:

«Исполнительный совет рекомендовал, чтобы Совет управляющих МВФ проголосовал за отмену действующего в настоящее время возрастного ограничения в отношении должности директора-распорядителя МВФ. С 1951 года Регламент МВФ не допускает назначения на должность директора-распорядителя кандидатов в возрасте 65 лет и старше, а также не позволяет директору-распорядителю оставаться на этом посту после исполнения 70 лет. Отмена возрастного ограничения приведет условия назначения директора-распорядителя в соответствие с не предусматривающими возрастных ограничений условиями назначения членов Исполнительного совета МВФ, председателем которого является директор-распорядитель, а также президента Группы организаций Всемирного банка.

Совету управляющих МВФ, который представляет 189 государств, являющихся членами МВФ, в соответствии с их долями голосов, предлагается проголосовать по этому предложению. Для принятия этого предложения требуется простое большинство поданных голосов при участии в голосовании большинства управляющих, обладающих двумя третями от общего числа голосов. Голосование намечено на период с 21 августа по 4 сентября.

Исполнительный совет МВФ в настоящее время проводит отбор преемника уходящего в отставку директора-распорядителя Кристин Лагард, которая оставит свой пост 12 сентября. Срок выдвижения кандидатов на эту должность истекает 6 сентября 2019 года, и процесс отбора намерены завершить к 4 октября».