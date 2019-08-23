МИД прокомментировал сообщения об изнасиловании казахстанки полицейскими в России

CA-NEWS (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало сообщения об изнасиловании казахстанки полицейскими в России, передает Kazakhstan Today.

"Генеральное консульство РК в Казани направило письменный запрос в ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой предоставить информацию по произошедшему преступлению. Сама пострадавшая в консульство за помощью не обращалась. В этой связи подтвердить или опровергнуть ее принадлежность к гражданству РК пока не предоставляется возможным", - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России двое полицейских изнасиловали гражданку Казахстана. По данным СМИ, девушка оказывала сексуальные услуги за деньги, у нее нет российского гражданства, она уроженка Казахстана. Полицейские задержали девушку, когда она выходила из сауны, посадили в автомобиль и изнасиловали. Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.