В международном фестивале ремесленников в Узбекистане примут участие 75 стран

CA-NEWS (UZ) - В Коканде 10-15 сентября текущего года впервые пройдет фестиваль народно-прикладного искусства, сообщили в посольстве РУ в КР.

На сегодняшний день завершился процесс регистрации участников фестиваля через веб-сайт. По состоянию на 20 августа текущего года зарегистрировано 299 гостей из 75 государств, из них 199 ремесленников по 29 направлениям из 70 стран, 30 ученых сферы из 24 стран, 35 высокопоставленных гостей - руководители организаций-партнеров из 14 стран, 20 работников средств массовой информации из 12 стран.

Для участия в фестивале сформирован список 1116 ремесленников по 29 направлениям народно-прикладного искусства из 153 районов нашей республики и 87 организаций. Ведется работа по подготовке общежитий Кокандского государственного педагогического института и 3 профессиональных колледжей для местных участников.

Согласно программе фестиваля зарубежные гости и участники посетят 12 объектов культурного наследия, свыше 20 домов-мастерских мастеров кокандского национального ремесленничества, 4 духовно-просветительских учреждений отдыха и рынки.

Завершилась ремонтная работа 8 исторических объектов, посещение которых предусмотрено зарубежными гостями и участниками фестиваля. Осуществляется ремонт 4 исторических памятников - Миён Хазрат, Хон Урдаси, Музей литературы и Жомеъ-масжид. Ведется подготовка, установление сцены и амфитеатра на площади Худоёрхон урдаси, где будут проводиться основные мероприятия фестиваля.