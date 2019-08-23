Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан создают комитеты сотрудничества в железнодорожной сфере прикаспийских стран

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в рамках министерской встречи Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана обсуждены вопросы сотрудничества в железнодорожной сфере между четырьмя странами.

Как сообщают иранские СМИ, в рамках министерского форума в Туркменистане состоялась встреча замминистра дорог и градостроительства Ирана, директора железнодорожной компании Саида Расули с официальными лицами Азербайджана и Туркменистана, ответственными за железнодорожную сферу.

Расули провел встречу с министрами транспорта Азербайджана и Туркменистана, обсудив стратегии по сближению сотрудничества в сфере железных дорог. В целях претворения в жизнь решений, принятых на министерском форуме, было принято решение о создании Комитетов управления и развертывания всестороннего сотрудничества с прикаспийскими странами.

Напомним, ранее в августе в Сочи прошла встреча министров транспорта Азербайджана, России и Ирана.

На встрече было обсуждено принятие совместных мер по увеличению объемов грузоперевозок по проходящему через западный берег Каспийского моря маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг», упрощению перевозок и развитию договорно-правовой базы в этой области.