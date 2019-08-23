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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Беларусь намерена наращивать поставки продовольственных товаров в Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  Беларусь намерена наращивать поставки в Туркменистан продовольственных товаров, сообщило агентство БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

О росте продаж речь шла на встрече посла Беларуси в Туркменистане Олега Табанюхова с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишановым.

Стороны обсудили в том числе вопросы дальнейшего развития белорусско-туркменского торгового дома в Ашхабаде и туркмено-белорусского торгового дома в Минске.

По итогам переговоров определен механизм увеличения товарооборота совместных торговых домов, достигнуты конкретные договоренности о наращивании поставок в Туркменистан белорусской продукции.

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