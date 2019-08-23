Беларусь намерена наращивать поставки продовольственных товаров в Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Беларусь намерена наращивать поставки в Туркменистан продовольственных товаров, сообщило агентство БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

О росте продаж речь шла на встрече посла Беларуси в Туркменистане Олега Табанюхова с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишановым.

Стороны обсудили в том числе вопросы дальнейшего развития белорусско-туркменского торгового дома в Ашхабаде и туркмено-белорусского торгового дома в Минске.

По итогам переговоров определен механизм увеличения товарооборота совместных торговых домов, достигнуты конкретные договоренности о наращивании поставок в Туркменистан белорусской продукции.