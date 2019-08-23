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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Токио будет построен самый высокий в Японии небоскреб

CA-NEWS (CA) -  Японская компания-застройщик заявляет, что построит в центре Токио самый высокий в Японии небоскреб, передает NHK.

Представители компании Mori Building заявляют, что главное здание Тораномон-Адзабудай проекта перепланировки в районе Минато будет насчитывать 64 этажа и достигнет 330 метров в высоту.

Когда в 2023 году строительство будет завершено, оно обгонит по высоте нынешнего лидера, 300-метровое здание Абэно Харукас в Осака.

Представители заявляют, что в основном здание будет использоваться для офисного пространства, но на последних 11 этажах будут располагаться жилые апартаменты.

В этот проект входят еще 3 здания. В них будут находиться элитный отель, международная школа и предоставляющая услуги на разных языках больница. Стоимость всего проекта составит 5,5 миллиардов долларов.

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