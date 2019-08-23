Узбекистан стал лидером по импорту автомобилей из России

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан стал лидером по импорту российских автомобилей среди государств, не входящих Евразийский экономический союз.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первой половине 2019 года Узбекистан импортировал 4300 автомобилей из России. Второе и третье места после Узбекистана заняли Чехия (4000) и Латвия (3000).

Сообщается, что импорт российских автомобилей в Узбекистан в 2019 году увеличился на 32%.

Узбекская холдинговая компани «Узавтосаноат» намерена увеличить объем закупок автомобилей и запчастей в России до $118,6 миллионов. В 2018 году этот показатель составил $25,5 миллиона.