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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан стал лидером по импорту автомобилей из России

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан стал лидером по импорту российских автомобилей среди государств, не входящих Евразийский экономический союз.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первой половине 2019 года Узбекистан импортировал 4300 автомобилей из России. Второе и третье места после Узбекистана заняли Чехия (4000) и Латвия (3000).

Сообщается, что импорт российских автомобилей в Узбекистан в 2019 году увеличился на 32%.

Узбекская холдинговая компани «Узавтосаноат» намерена увеличить объем закупок автомобилей и запчастей в России до $118,6 миллионов. В 2018 году этот показатель составил $25,5 миллиона.

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