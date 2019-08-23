В Таджикистане от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник

CA-NEWS (TJ) - 21-летний солдат-срочник одной из воинских частей Минобороны Таджикистана погиб от огнестрельного ранения. Ему оставалось служить всего сорок дней, сообщает Радио Озоди.



Тело Хадятулло Тагоева, уроженца кишлака Сомониён сельсовета Чоркух Исфаринского района, вечером 21 августа было передано родным. В четверг солдата похоронили на сельском кладбище. Хадятулло осенью 2017 года вернулся из России, где находился на заработках и добровольно пошел служить в армию, говорят родные.

Причина смерти срочника пока официально не озвучена. Военнослужащие, доставившие тело Хадятулло домой, утверждали, что он покончил собой. Однако родные и близкие солдата не верят в эту версию – по их словам, на лбу Хадятулло отчетливо видна дыра от пули.

Алиджон Тагоев, отец погибшего солдата, в беседе с Радио Озоди заявил, что обратится в военную прокуратуру и потребует тщательно расследовать смерть сына. «Полковник, доставивший тело, сказал, что Хадятулло пустил себе пулю в лоб. Полковник отказался назвать свое имя. Два солдата, сопровождавшие полковника, сказали, что они не видели, как все случилось, во время происшествия, по их словам, Хадятулло находился на вышке и при нём был снаряженный автомат Калашникова».

Убитый горем отец не верит в самоубийство сына. По его словам, Хадятулло был совершенно здоров, последний раз они разговаривали по телефону несколько дней назад. «К тому же, ему оставалось служить всего сорок дней, почему покончить жизнь самоубийством?» - спрашивает Алиджон Тагоев.

В Министерстве обороны Таджикистана отказались от общения с журналистами Радио Озоди.

Семья Тагоевых считается малоимущей. Отец семейства раньше работал в дехканском хозяйстве, сейчас он безработный.

Большинство молодых людей в Таджикистане по-прежнему не хотят служить в армии, и главная причина – дедовщина, переходящая порой все человеческие рамки, говорят правозащитники. В последние годы сообщалось о нескольких случаях жестокого избиения солдат срочной службы сослуживцами. Некоторые из них привели к гибели военнослужащих. Несколько уголовных дел, возбужденных после этих случаев, были рассмотрены военными судами.

По данным Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, за 2014-2016 годы в воинских частях страны жестокому обращению подверглись 59 солдат, 11 военнослужащих скончались.