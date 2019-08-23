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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Полицейские Нур-Султана продавали информацию об умерших представителям ритуальных услуг
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  Сотрудники полиции Нур-Султана продавали информацию об умерших гражданах представителям ритуальных услуг. Об этом заявила руководитель департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, сообщает Zakon.kz.

- За 7 месяцев антикоррупционной службой и ее территориальными органами в различные госорганы внесено порядка 1900 представлений. Большинство из них направлены в органы внутренних дел, акиматы, учреждения образования, органы государственных доходов и организации квазигосударственного сектора. Такой подход является логическим завершением уголовных расследований, позволяет выявлять причины и обстоятельства преступлений, а также нацелен на минимизацию коррупционных рисков и исключение повторных коррупционных проявлений в той или иной сфере, - сказала она в ходе брифинга Агентства по противодействию коррупции.

Анар Жарова привела пример, нередки случаи, когда представители ритуальных компаний буквального сразу после трагического события появляются на пороге дома.

- При этом, идет наглое навязывание своих услуг, несмотря на ситуацию, состояние родных и близких усопшего. Возникает резонный вопрос, как эти люди могли узнать о случившемся в столь короткое время, - возмутилась она.

Антикоррупционной службой в столице выявлены факты передачи сотрудниками полиции за вознаграждение из базы данных 102 служебной информации о скоропостижной смерти граждан компаниям ритуальных услуг.

- По результатам расследования данных фактов мы внесли представление, в соответствии с которым 9 сотрудников дежурных частей управлений полиции районов "Алматы" и "Сарыарка" Нур-Султана, в большинстве в звании майоров, уволены со службы из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины, совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган. Ввиду отсутствия должного контроля за деятельностью личного состава, слабой профилактической работы среди подчиненных непосредственное руководство уволенных сотрудников привлечено к дисциплинарной ответственности в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии" и "строгого выговора". Полагаем, что такие факты имеют место повсеместно, - сообщила она.

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