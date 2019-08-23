Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве во внедрении экологически чистых технологий в Монголию

CA-NEWS (MNG) - 23 августа Комитет по регулированию энергетики, компании «Ньюком» и «АББ» подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве во внедрении современных, передовых, экологически чистых технологий в Монголию, передает Montsame.



Согласно этому документу, стороны обязуются внедрить новые технологии в транспортную сферу, изучить возможность использования электромобилей, развития инфраструктуры для электротранспорта и исследовать энергопотребление зарядных устройств, оценить их эффективность, а также обмениваться данными, результатами и информацией о проведенных исследований и работ.

Таким образом, стороны официально запустили совместную работу по изучению возможностей использования электрических транспортных средств и созданию зарядных станций для электромобилей в экстремальных климатических условиях Монголии.

В церемонии подписания приняли участие председатель КРЭ А.Тлейхан, исполнительный директор Ньюкома Н.Энхболд, руководитель представительства АББ в Монголии С.Эрдэмбаяр, которые поставили свои подписи под документом. Кроме них на церемонии присутствовали также и другие официальные лица.