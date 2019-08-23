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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Поиски альпинистов на Тянь-Шане прекращены. Шансов найти тела почти нет

CA-NEWS (KZ) -  В Кыргызстане прекратили поиски пропавших алматинских альпинистов в горах Тянь-Шаня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Военные альпинисты, отправленные на поиски, вернулись назад. Ни сами пропавшие, ни их следы пребывания обнаружены не были. Об этом заявили члены поисково-спасательной операции на специальной пресс-конференции.

"Визуально следов нет. Сканирование тепловизором тоже не дало результата. 21 августа в районе пика Победы была низкая облачность. День ждали погоды. 22 августа был вылет. Нет результата. Сохраняется повышенная лавиноопасность, что не позволяет продолжить поиски", - сказал руководитель поисково-спасательной операции Василий Пивцов.

"Колоссальная работа была проделана. Несмотря на суровые условия, было сделано все возможное. От наших семей благодарность госорганам обеих стран", - сказала жена пропавшего альпиниста Мурата Отепбаева Шахаризада Шахбутова.

"В 1993 году лавина в районе пика Хан-Тенгри убила четверых. Нет следов до сих пор. Тянь-Шань – серьезные горы. И лавиноопасные горы не оставляют шанса найти даже тела. Мы осмотрели все закоулки, куда могли уйти или могли быть сброшены лавиной альпинисты. Мы сканировали все это. К сожалению, не увидели. Был готов спасательный груз, чтобы сбросить первую помощь. Мы надеемся... Но факт - почти невозможно найти даже тела", - сказал генеральный секретарь Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Казбек Валиев.

Накануне сообщалось, что казахстанские военные совершили 14 облетов над пиком Победы в поисках пропавших на Тянь-Шане альпинистов. Однако признаков живых людей обнаружено не было.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов. В составе группы были Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин. Их поиски начались 19 августа.
Накануне сообщалось, что казахстанские военные совершили 14 облетов над пиком Победы в поисках пропавших на Тянь-Шане альпинистов. Однако признаков живых людей обнаружено не было.
Подробнее: https://tengrinews.kz/events/poiski-alpinistov-na-tyan-shane-prekraschenyi-377222/
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