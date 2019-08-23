Таджикские ученые обнаружили обсерваторию на территории древнего города Карон

CA-NEWS (TJ) - Таджикские ученые обнаружили на территории древнего городища Карон, расположенного в Дарзвазском районе, обсерваторию, которая, как предполагается, функционировала до 15 века нашей эры, сообщает Avesta.



По словам академика Юсуфшохи Якубшох, сотрудника Академии наук Таджикистана, о существовании обсерватории свидетельствуют предметы, обнаруженные на месте раскопок.

В частности, были обнаружены искусственные каменные плитки, имеющие разнообразные геометрические фигуры. Но, пока точно неизвестно, когда была создана данная обсерватория, и до какого периода она функционировала, в этом направлении ведутся работы.

«раскопки на территории древнего городища Карон, в настоящее время завершены, и как ожидается, они будут возобновлены в будущем году», – цитирует пресс-служба АН РТ академика Юсуфшохи Якубшох.

Древнее городище Карон, обнаруженное на территории современного Дарвазского района было построено, примерно 4 тыс. лет тому назад – в период расцвета арийской цивилизации.