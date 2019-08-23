Президент Узбекистана подписал постановление по возобновляемым источникам энергии

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал постановление "Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии". Об этом сообщает правительственный портал.

Согласно документу, производителей установок возобновляемых источников энергии освободят от уплаты всех видов налогов на пять лет. В течение 10 лет с момента ввода их в эксплуатацию не нужно будет платить налог на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельный налог по участкам, занятым этими установками.

Как подчеркивает глава государства, на долю возобновляемых источников энергии, вырабатываемых в основном гидроэлектростанциями, в настоящее время приходится лишь 10% от общего объема производимой электрической энергии в стране. Президент в своем постановлении отмечает, что, "несмотря на имеющийся огромный потенциал, не в полной мере используются возможности таких возобновляемых источников энергии, как солнце и ветер".

Деятельность министерств, ведомств и организаций, работающих в сфере внедрения энергосберегающих технологий, президент в своем постановлении назвал неудовлетворительной. Также Мирзиёев поставил задачу довести долю возобновляемых источников энергии в общем объеме генерации электроэнергии до 25% к 2030 году.