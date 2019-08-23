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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев распорядился выдавать трудовым мигрантам квартиры в кредит
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Указом президента Узбекистана от 20 августа текущего года предусмотрены меры по усилению гарантий защиты граждан Узбекистана, работающих за рубежом.

Согласно документу, в 2020 году нуждающимся в улучшении жилищных условий мигрантам выделят 3 462 квартиры в многоквартирных домах в рамках реализации госпрограмм по строительству жилья.

Кроме того, с 1 октября начнут выдавать микрозаймы на 1 год в ускоренном порядке в течение 1 банковского дня, с минимальным пакетом запрашиваемых документов.

Кроме того, трудовые мигранты смогут погашать кредиты, полученные в Узбекистане, в российских рублях через АО «Азия инвест банк» и другие российские банки-партнеры. Расчеты можно будет производить и через электронные платежные системы.

По официальным данным, в Узбекистане 19 млн человек трудоспособного населения. Из них 6,6 млн имеют постоянную занятость. Из этого числа 5,6 млн человек работают в России.
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