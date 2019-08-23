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  23 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стихийных бедствия в странах Азии и Тихого океана обходятся региону слишком дорого, - доклад ЭСКАТО

CA-NEWS (CA) -  Ежегодный экономический ущерб от стихийных бедствий в странах Азии и Тихого океана оценивается в 675 миллиардов долларов США, а это 2,4 процента суммарного валового внутреннего продукта региона. Об этом говорится в новом докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Его авторы призвали страны региона активизировать усилия по смягчению последствий ураганов, землетрясений, наводнений и других природных катастроф, передает служба новостей ООН.

Эксперты ООН подчеркнули, что природные катастрофы оборачиваются гибелью людей, разрушениями, экономическими убытками и в конце концов могут обратить вспять достижения в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона, которых удалось добиться большими усилиями. Глава ЭСКАТО Армида Алишахбана считает, что стихийные бедствия - одно из основных препятствий на пути к достижению Целей в области устойчивого развития к 2030 году.

Особые риски сопряжены, в частности, со стремительной урбанизацией. Государства оказались не в полной мере готовы к последствиям катастроф в густонаселенных городских районах. На сегодняшний день более 700 миллионов человек живут в городах, подверженных высокому риску катастроф. К 2030 году число городских жителей в регионе достигнет одного миллиарда.

Во многих местностях региона Азии и Тихого океана городская инфраструктура устарела и не соответствует новым стандартам повышения устойчивости на случай землетрясений, наводнений и ураганов. Армида Алишахбана уверена, что инвестиции в проекты по укреплению инфраструктуры обойдутся гораздо дешевле, по сравнению с экономическим потерями в результате бедствий.

ЭСКАТО - одна из региональных экономических комиссий ООН. Она была создана в 1947 году для развития регионального сотрудничества в экономической и социальной сферах. Ее штаб-квартира расположена в Бангкоке, Таиланд. В состав Комиссии входят 53 государства – от Турции на западе, до Кирибати в Тихом океане на востоке, от России на севере до Новой Зеландии на юге. В странах-членах ЭСКАТО в целом проживает более четырех миллиардов человек.

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