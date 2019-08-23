В Ташкенте состоялась встреча с руководством крупнейшего коммерческого банка Казахстана

CA-NEWS (UZ) - 22 августа текущего года в Министерстве инвестиций и внешней торговли в Ташкенте состоялась встреча с руководством крупнейшего коммерческого банка Казахстана – «Халык банк», а также руководителями его дочернего банка - «Тенге банк», недавно получившего лицензию в Узбекистане.

В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности банков на рынке Узбекистана и возможности сотрудничества в этом ключе с Министерством инвестиций и внешней торговли.

Казахстанская сторона приветствовала существенные сдвиги в сторону либерализации экономики Узбекистана, что, по их словам, открывает широкие горизонты для партнерства с коммерческими банками и частным бизнесом в Республике.

Также в ходе встречи было озвучено, что присутствие иностранных банков на рынке Узбекистана способствует оздоровлению конкурентной среды банковско-финансового сектора, что в свою очередь поспособствует притоку дополнительных инвестиций в экономику страны.

По итогам встречи, стороны договорились о тесном взаимодействии в рамках реализации взаимных интересов и перспективных инициатив, сообщило Министерство по инвестициям и внешней торговли Республики Узбекистан.