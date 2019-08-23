Жители Туркменистана жалуются на скудное питание в детсадах

CA-NEWS (TM) - Родители детей, которые посещают детские сады №1 и 2 города Нурулла Ачилова (бывший Октябрьск) Чарджевского этрапа, жалуются на плохое питание, сообщают «Хроники Туркменистана».

Как рассказала мама одного из детей, когда он возвращается домой, то сразу просит есть.

– Неважно что, кусок хлеба, молоко или яблоко, лишь бы утолить голод. А ведь мы платим за садик по 110 манатов в месяц, в том числе и за еду, – отметила женщина, слова которой подтвердили другие родители и местный врач. По его словам, из-за плохого качества продуктов из которых готовят еду, диарея и прочие симптомы желудочно-кишечных заболеваний стали обычными среди детсадовцев.

– Мы обращались и к заведующему садика, и в вышестоящие инстанции, включая главного прокурора этрапа. Результата нет, наоборот, прокурор пригрозил, что нас накажут за клевету на руководство государственного учреждения, – рассказал другой родитель.

Не найдя поддержки в государственных структурах, некоторые родители стали сами, хотя бы раз в неделю, готовить еду, как правило, плов, на всю детскую группу, а также приносить на хлеб, пишме (баурсаки) и фруктовые соки.

Руководство детсадов позитивно восприняло инициативу родителей и еще больше урезало питание для детей. Кроме того, заведующая одного из детсадов стала советовать отмечать дни рождения детей в садике. – Приносите еду, напитки и сладости сюда. И для воспитателей не забудьте принести спиртное и закуску, – сказала женщина родителям.